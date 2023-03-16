В правительстве Чувашии рассказали о состоянии госпитализированных с сибирской язвой

Состояние госпитализированных с сибирской язвой стабильное, средней степени тяжести, заявили НСН в пресс-службе главы Чувашии.

В пресс-службе главы республики Чувашия сообщили НСН о состоянии госпитализированных с сибирской язвой.

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Власти региона подтвердили два случая заражения сибирской язвой среди местных жителей вчера, 15 марта. Пресс-служба губернатора республики Олега Николаева в беседе с НСН раскрыла подробности состояния госпитализированных с данным диагнозом людей.

«Два пациента, ранее госпитализированных с данным диагнозом, продолжают получать все необходимое лечение. Их состояние стабильное, средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет», - отметили власти.
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Там рассказали, что медицинские работники постоянно наблюдают за людьми из окружения заболевших.

«Контактирующие с гражданами лица находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение», - подчеркнули собеседники НСН.
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Добавляется, что министр здравоохранения региона контролирует оказание медицинской помощи заболевшим.

«Оказание медицинской помощи пациентам находится на личном контроле заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики – министра здравоохранения Чувашской Республики Владимира Степанова», - резюмировали в пресс-службе.

Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с НСН перечислил группы риска по сибирской язве. По его словам, чтобы не заболеть сибирской язвой, не нужно покупать мясо неизвестного происхождения. Также инфекционист указал, что в российских регионах расположено много скотомогильников, в которых могут быть закопаны зараженные сибирской язвой трупы животных.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Её вызывают бактерии Bacillus anthracis. Прогноз у инфицированных в значительной степени определяется формой и стадией заболевания. В целом он считается условно неблагоприятным, возможен смертельный исход.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЗаболеваниеСибирская ЯзваЧувашия

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