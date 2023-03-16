В правительстве Чувашии рассказали о состоянии госпитализированных с сибирской язвой

Добавляется, что министр здравоохранения региона контролирует оказание медицинской помощи заболевшим.

«Оказание медицинской помощи пациентам находится на личном контроле заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики – министра здравоохранения Чувашской Республики Владимира Степанова», - резюмировали в пресс-службе.

Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с НСН перечислил группы риска по сибирской язве. По его словам, чтобы не заболеть сибирской язвой, не нужно покупать мясо неизвестного происхождения. Также инфекционист указал, что в российских регионах расположено много скотомогильников, в которых могут быть закопаны зараженные сибирской язвой трупы животных.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Её вызывают бактерии Bacillus anthracis. Прогноз у инфицированных в значительной степени определяется формой и стадией заболевания. В целом он считается условно неблагоприятным, возможен смертельный исход.

