В России снизилась заболеваемость гриппом и коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемостью гриппом, ОРВИ и коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В частности, за последнюю неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 19 процентов, а коронавирусом – на 11,5 процентов. Так, грипп и ОРВИ был диагностирован у 760 тысяч россиян, а коронавирус у 80 тысяч человек.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с НСН заявил, что говорить о победе над пандемией COVID-19 рано, так как коронавирус надолго остался с нами.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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