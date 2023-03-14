В России снизилась заболеваемость гриппом и коронавирусом

В частности, за последнюю неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 19 процентов, а коронавирусом – на 11,5 процентов. Так, грипп и ОРВИ был диагностирован у 760 тысяч россиян, а коронавирус у 80 тысяч человек.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с НСН заявил, что говорить о победе над пандемией COVID-19 рано, так как коронавирус надолго остался с нами.

