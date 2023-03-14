В России снизилась заболеваемость гриппом и коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемостью гриппом, ОРВИ и коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, за последнюю неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 19 процентов, а коронавирусом – на 11,5 процентов. Так, грипп и ОРВИ был диагностирован у 760 тысяч россиян, а коронавирус у 80 тысяч человек.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с НСН заявил, что говорить о победе над пандемией COVID-19 рано, так как коронавирус надолго остался с нами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru