ВОЗ: холерой могут заболеть более 1 млрд человек во всем мире

На прошлой неделе о новых случаях заболевания холеры сообщили в трех странах, отметил представитель ВОЗ.

Он уточнил, что холера может распространиться в 43 государствах. На сегодняшний день борьбу с опасным заболеванием ведут 22 государства, сказал Барбоза.

Представитель ВОЗ напомнил, что в 2022 году со вспышками инфекции столкнулись на 50% больше стран, чем в 2021-м. Причинами Барроза назвал бедность, природные катаклизмы, вооруженные конфликты и изменение климата.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее сообщили, что за последний месяц число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 89% и 62% соответственно, передает НСН.

