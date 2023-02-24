ВОЗ: холерой могут заболеть более 1 млрд человек во всем мире
Риску заболеть холерой подвергаются свыше миллиарда человек, заявил руководитель группы ВОЗ по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Филипп Барбоза.
На прошлой неделе о новых случаях заболевания холеры сообщили в трех странах, отметил представитель ВОЗ.
Он уточнил, что холера может распространиться в 43 государствах. На сегодняшний день борьбу с опасным заболеванием ведут 22 государства, сказал Барбоза.
Представитель ВОЗ напомнил, что в 2022 году со вспышками инфекции столкнулись на 50% больше стран, чем в 2021-м. Причинами Барроза назвал бедность, природные катаклизмы, вооруженные конфликты и изменение климата.
Во Всемирной организации здравоохранения ранее сообщили, что за последний месяц число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 89% и 62% соответственно, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
- Times: на Западе признали, что ВСУ могут оставить Артемовск
- В МЧС рассказали о сроках разминирования Донбасса
- ВОЗ: холерой могут заболеть более 1 млрд человек во всем мире
- WSJ: Макрон и Шольц призывали Зеленского к переговорам с Россией
- Число жертв землетрясений в Турции превысило 44 тыс человек
- На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и Харьковской области
- Bloomberg: состояние богатейших россиян уменьшилось на $67 млрд из-за санкций
- Командира «Ахмата» Алаудинова выписали из больницы после отравления
- Зеленский объявил о подготовке к нападению на Крым
- На востоке Турции произошло новое землетрясение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru