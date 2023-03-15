«Пожилые и дети»: Инфекционист перечислил группы риска по сибирской язве

Чтобы не заболеть сибирской язвой, не нужно покупать мясо неизвестного происхождения, отметил в эфире НСН Николай Малышев. 

Сибирская язва является серьезным заболеванием, у пожилых людей, детей и лиц с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжело, рассказал профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с НСН.

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Ранее сообщалось, что два человека заболели сибирской язвой в Чувашии. Отмечается, что они госпитализированы и получают все необходимое специфическое лечение. Николай Малышев отметил, что от болезни есть эффективные лекарства.

«С этой болезнью бороться могут, знают ее хорошо, это не обсуждается, есть хорошая вакцина и антибиотики. В основном болеют лица так или иначе связанные с сельским хозяйством: скотники, ветеринары, мясники. Это, безусловно, тяжелое заболевание. Лица, у которых ослаблен иммунитет: пожилые, маленькие дети… У них болезнь может тяжело протекать. Если сибирскую язву не лечить, то летальность высокая. Также все зависит от того, какая форма: кожная – это одно, кишечная или легочная – это другое», - сказал Малышев.

По его словам, чтобы не заболеть сибирской язвой, не нужно покупать мясо неизвестного происхождения. Также инфекционист указал, что в российских регионах расположено много скотомогильников, в которых могут быть закопаны зараженные сибирской язвой трупы животных.

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«Самое главное – никогда покупать мясо неизвестного происхождения. Кроме того, скотомогильников на территории России довольно много. А поскольку возбудитель долго сохраняется, то осторожность должна быть. В принципе, все скотомогильники нанесены на карту. Сейчас это все уничтожается, кремируется, если есть какие-то подозрения со стороны скота», - резюмировал Малышев.

Так, последний раз случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае. Тогда РИА Новости сообщили, что жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой после контакта с мясом теленка, передает НСН.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:РоссияВрачиСибирская Язва
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