«Пожилые и дети»: Инфекционист перечислил группы риска по сибирской язве

Ранее сообщалось, что два человека заболели сибирской язвой в Чувашии. Отмечается, что они госпитализированы и получают все необходимое специфическое лечение. Николай Малышев отметил, что от болезни есть эффективные лекарства.

«С этой болезнью бороться могут, знают ее хорошо, это не обсуждается, есть хорошая вакцина и антибиотики. В основном болеют лица так или иначе связанные с сельским хозяйством: скотники, ветеринары, мясники. Это, безусловно, тяжелое заболевание. Лица, у которых ослаблен иммунитет: пожилые, маленькие дети… У них болезнь может тяжело протекать. Если сибирскую язву не лечить, то летальность высокая. Также все зависит от того, какая форма: кожная – это одно, кишечная или легочная – это другое», - сказал Малышев.

По его словам, чтобы не заболеть сибирской язвой, не нужно покупать мясо неизвестного происхождения. Также инфекционист указал, что в российских регионах расположено много скотомогильников, в которых могут быть закопаны зараженные сибирской язвой трупы животных.