Врачи смогут удаленно наблюдать за состоянием здоровья москвичей с хроническими заболеваниями

Жители российской столицы с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые находятся на проактивном диспансерном динамическом наблюдении, отныне будут постоянно удалённо контролироваться медиками. В общей сложности речь идёт об одном миллионе человек.

С этой целью в электронной медицинской карте москвичей активирован новый раздел — «Моя анкета самоконтроля», рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом пациенты смогут самостоятельно вносить в медкарту сведения о своём самочувствии. В случае необходимости врачи – контролёры пригласят пациентов на внеплановый приём с целью дополнительного обследования или изменения курса лечения.

Москвичи более тысячи раз поделились с врачами информацией из своих электронных медкарт

Ракова назвала уникальным московский проект проактивного диспансерного наблюдения. С нынешнего года он охватил все взрослые поликлиники мегаполиса. Среди целей проект заявлены увеличение продолжительности жизни москвичей с хроническими заболеваниями, а также принципиальное улучшение её качества.

Как отмечают столичные власти, электронная медицинская карта — один из самых востребованных сервисов единой цифровой платформы здравоохранения. Проект воплощается в жизнь Комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий столицы.

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Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:ВрачиМоскваМедицина
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