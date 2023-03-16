Врачи смогут удаленно наблюдать за состоянием здоровья москвичей с хроническими заболеваниями

Жители российской столицы с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые находятся на проактивном диспансерном динамическом наблюдении, отныне будут постоянно удалённо контролироваться медиками. В общей сложности речь идёт об одном миллионе человек.

С этой целью в электронной медицинской карте москвичей активирован новый раздел — «Моя анкета самоконтроля», рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом пациенты смогут самостоятельно вносить в медкарту сведения о своём самочувствии. В случае необходимости врачи – контролёры пригласят пациентов на внеплановый приём с целью дополнительного обследования или изменения курса лечения.