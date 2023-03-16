Врачи смогут удаленно наблюдать за состоянием здоровья москвичей с хроническими заболеваниями
Жители российской столицы с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые находятся на проактивном диспансерном динамическом наблюдении, отныне будут постоянно удалённо контролироваться медиками. В общей сложности речь идёт об одном миллионе человек.
С этой целью в электронной медицинской карте москвичей активирован новый раздел — «Моя анкета самоконтроля», рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом пациенты смогут самостоятельно вносить в медкарту сведения о своём самочувствии. В случае необходимости врачи – контролёры пригласят пациентов на внеплановый приём с целью дополнительного обследования или изменения курса лечения.
Ракова назвала уникальным московский проект проактивного диспансерного наблюдения. С нынешнего года он охватил все взрослые поликлиники мегаполиса. Среди целей проект заявлены увеличение продолжительности жизни москвичей с хроническими заболеваниями, а также принципиальное улучшение её качества.
Как отмечают столичные власти, электронная медицинская карта — один из самых востребованных сервисов единой цифровой платформы здравоохранения. Проект воплощается в жизнь Комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий столицы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Wildberries временно приостановила списания с пунктов выдачи за подмену товаров
- Россияне смогут посетить Мозамбик без визы
- В Ростове-на-Дону загорелось погрануправление ФСБ
- Володин заявил, что отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта
- Пушилин: ВСУ сбрасывают боеприпасы с беспилотников на мирных жителей
- В Кремле отреагировали на заявления Госдепа о ДСНВ
- В Кремле высказались о подъеме беспилотника США из Чёрного моря
- В Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП и инвестиций
- Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников
- В России стабилизировались цены на машины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru