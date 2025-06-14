В поворотниках с ИИ от BMW усмотрели «рекламный ход»
Автоэксперт Константин Крохмаль в эфире НСН предположил, что в России поручать ИИ в авто возможность анализировать дорогу можно было бы на Бульварном или Садовом кольцах в Москве, однако для этого трассы нужно специально оснастить.
Использование искусственного интеллекта при движении автомобиля на трассе недопустимо, в противном случае может начаться волна нарушений и ДТП. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Ранее стало известно, что немецкая компания BMW «научила» свои автомобили автоматически включать поворотники. Функцию уже протестировали в прототипе нового iX3. Отмечается, что она будет работать за счет камер и датчиков в салоне. В связи с этим автомобиль самостоятельно сможет определить, если водитель посмотрел в зеркало с намерением перестроиться, и включит нужный поворотник. Однако Крохмаль предположил, что такое нововведение не прижилось бы в России.
«Я считаю, что это 100% рекламный ход. Таких, на моей памяти, у BMW было 50. Они уже говорили, что BMW по кнопке будет и заезжать домой, и парковаться, и сам оплачивать штрафы. Учитывая русского водителя, который крутит головой налево-направо, поворотники никогда не закончат мигать. Программируемая система не должна получать управление функцией человека. На то и человек за рулем: штрафуют человека, нарушает тоже он. И если здесь включить искусственный интеллект, то тогда человек может сказать: "Это не я, а ИИ. Я абсолютно невиновен". Тогда при ДТП водитель сможет перенаправить свое нарушение искусственному интеллекту. А как ИИ штрафовать?», - сыронизировал он.
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При этом, по мнению автоэксперта, ИИ подходит для работы с машинами только в статичном состоянии.
«Искусственный интеллект абсолютно непригоден для автомобиля. Пригодны только технические функции: например, габариты, парковка — то, что не связано с движением. В Китае есть опция, когда человек не может припарковаться, нажимает кнопку, выходит из машины, и она сама паркуется в определенное место. Функции искусственного интеллекта на трассе недопустимы! Это может спровоцировать волну ДТП, нарушений, увечий и правовую коллизию, когда будет непонятно, кого штрафовать. Так что пока рано», - объяснил он.
Кроме того, Крохмаль считает, что ИИ в машинах не следует доверять и определение состояния дорог.
«Поручать искусственному интеллекту возможность анализировать дорогу, дорожное полотно, повороты и так далее — нельзя. Это все делается с учетом того, что в асфальт вкатываются определенные метки — триггеры и датчики, которые позволяют автомобилю ориентироваться в любой ситуации. Учитывая, что карта в России меняется: сейчас здесь нормальная дорога, а потом ремонт — гарантировать нормальное передвижение невозможно. Поэтому эти тенденции можно сделать, например, в Москве, когда инфраструктура уже понятна. Например, в пределах Бульварного или Садового кольца, оснастив трассы маркерами, сделав ограничение скорости, убрав пешеходные переходы. Также делают в Китае, Японии. Там при благоустройстве глобальных трасс (в России их называют федеральными – прим. НСН) по колее прокладывается электроволокно, по которому движется беспилотный электроавтомобиль», - рассказал специалист.
Руководитель «Обеспечения безопасности дорожного движения» также подчеркнул, что не следует придумывать технически неосуществимые инициативы.
«Учитывать то, что искусственный интеллект будет понимать, где поворот на Люберцы, а где на — Остафьево или на Ефремов — абсолютно недопустимо. У нас это нереально сделать. И в Китае, и в Европе — нереально. Все идет по тому принципу, что каждая дорога оснащена маркерами, которые позволяют ИИ или беспилотному транспорту передвигаться по ним. Плюс вторые технические средства, которые визуализируют состояние вокруг. Камеры идентифицируют препятствия. Но беспилотный транспорт, например, в Китае, существует только на закрытых трассах, которые не оснащены пешеходными переходами. Надо использовать зарубежный опыт, а не придумывать вещи, которые неосуществимы технически», - заключил собеседник НСН.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что, если в России разрешат наносить более темную тонировку на передние стекла авто, то этим будут пользоваться злоумышленники.
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