В поворотниках с ИИ от BMW усмотрели «рекламный ход»

Использование искусственного интеллекта при движении автомобиля на трассе недопустимо, в противном случае может начаться волна нарушений и ДТП. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Ранее стало известно, что немецкая компания BMW «научила» свои автомобили автоматически включать поворотники. Функцию уже протестировали в прототипе нового iX3. Отмечается, что она будет работать за счет камер и датчиков в салоне. В связи с этим автомобиль самостоятельно сможет определить, если водитель посмотрел в зеркало с намерением перестроиться, и включит нужный поворотник. Однако Крохмаль предположил, что такое нововведение не прижилось бы в России.