«Хватит мощностей»: Массовые полеты аэротакси в России могут начаться с 2030 года

При этом специалист заверил, что российские разработчики смогут справиться с внедрением аэротакси и без помощи от иностранных коллег.

«Во-первых, не нужно зариться на иностранные диковинки, как первобытные племена на стеклянные бусы. При должных инвестициях наши инженеры создадут отличные и по дизайну, и по качествам аппараты. Перевезти человека можно и сегодня, но вот сделать эту перевозку безопасной в бизнес-модели "такси", то есть полететь в любой момент и в любом направлении в общем потоке других воздушных судов — этого, утверждаю, никто в мире не решил. Производственных мощностей у нас хватает. Как только преодолеем барьеры аэрологистики, тогда сразу и людей возить сможем», - добавил он.

Однако, по словам Бабинцева, пока непонятно насколько именно дорогим будет такой вид транспорта.