«Хватит мощностей»: Массовые полеты аэротакси в России могут начаться с 2030 года
Гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заверил, что для производства и запуска аэротакси в стране российским компаниям не потребуется закупать иностранные детали.
Первое аэротакси может начать массово летать в России уже в 2030 году, стоимость первого полета на нем, вероятно, будет высокой, однако по мере масштабирования, оно станет доступным видом транспорта для широкой аудитории. Об этом в беседе с НСН заявил гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.
Ранее глава Минтранса России Роман Старовойт анонсировал появление аэротакси в стране. Он призвал создать правовые основы и законодательную базу для того, чтобы граждане могли использовать аэротакси на улицах и в рамках воздушного транспорта, когда появится возможность приобрести такую технику. Несколько лет назад в России уже проходило тестирование такого вида транспорта, причем сразу в беспилотном варианте. Бабинцев сообщил, что в стране действительно уже ведутся разработки пилотируемых и беспилотных аэротакси.
«Первой, из наиболее серьезных, эту работу начала компания "ЭКОЛИБРИ", которая ведет разработку пятиместного опционально пилотируемого ВС, но прототип еще не завершен. Второй разработчик — группа компаний "Транспорт будущего". Аэротакси S-700 TAXI представляет собой мультироторный БВС, оборудованный 16 винтомоторными группами. Машина уже поднималась в воздух и способна перевезти человека на небольшое расстояние. Оба разработчика входят в Ассоциацию "АЭРОНЕКСТ". В декабре 2024 на форуме "АЭРОНЕКСТ-2024" и в феврале 2025 на форуме "НАИС" мы заявили амбицию в 2028 году запустить первый бесшовный маршрут между Москвой и Питером. Именно на этой дистанции нас ждет концентрация всех проблем, связанных с безопасностью полетов, защитой инфраструктуры и кое-чем еще. В решении этих задач заинтересованы сегодня все, это даст гигантский толчок и экономике, и обороноспособности, как космос или атом во времена СССР. Если регионы и регуляторы не спасуют, в Нацпроекте найдется место этой инициативе, то в 2030 аэротакси полетит», - рассказал он.
При этом специалист заверил, что российские разработчики смогут справиться с внедрением аэротакси и без помощи от иностранных коллег.
«Во-первых, не нужно зариться на иностранные диковинки, как первобытные племена на стеклянные бусы. При должных инвестициях наши инженеры создадут отличные и по дизайну, и по качествам аппараты. Перевезти человека можно и сегодня, но вот сделать эту перевозку безопасной в бизнес-модели "такси", то есть полететь в любой момент и в любом направлении в общем потоке других воздушных судов — этого, утверждаю, никто в мире не решил. Производственных мощностей у нас хватает. Как только преодолеем барьеры аэрологистики, тогда сразу и людей возить сможем», - добавил он.
Однако, по словам Бабинцева, пока непонятно насколько именно дорогим будет такой вид транспорта.
«В данный момент трудно дать точную оценку. Первый полет, наверное, будет «золотой», но по мере масштабирования аэротакси может стать доступным видом транспорта для широкой аудитории. Для того, чтобы внедрять аэротакси, в законодательстве не потребуется ничего иного, что уже требуется и для других беспилотников. В идеале отдельный Федеральный закон, исчерпывающе регулирующий всю авиационную деятельность с применением БВС, но на данном этапе необходим единый федеральный ЭПР для консолидации уже накопленного опыта и более системной отработки новых правовых гипотез», - заключил собеседник НСН.
Ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в России нет технологических препятствий для запуска аэротакси, так как технически аппарат не будет отличаться от вертолета, но позволить себе такой способ передвижения пока могут максимум 2% россиян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию
- В Москве сотрудники МЧС спасли подростка, провалившегося под лед
- В Анапе полицейские применили оружие для задержания нарушителя
- Автомобиль с несколькими людьми улетел в канал в Дагестане
- Гладков: Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ
- Трамп обновил рекорд по числу принятых указов за первые 100 дней президентства
- Собянин рассказал о новом рекорде посещаемости театров в Москве
- В Астрахани пять человек пострадали в результате ДТП с грузовиком
- Садовничий: Суперкомпьютер МГУ для развития ИИ-систем достиг полной загрузки
- На севшем на мель на Сахалине китайском балкере две пробоины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru