«Технических проблем нет»: 99% россиян не смогут позволить себе аэротакси

«В Дубае уже запустили аэротакси, которое на постоянной основе работает между аэропортом и городом. Там порядка 100 долларов стоит перевозка. Ничего удивительного в технологическом смысле в этом нет. Несколько китайских фирм тоже этим занимаются. Вопрос в том, что никакой разницы между вертолетом и аэротакси в техническом смысле нет. Отечественные разработки пока выглядят не такими завершенными, но вся техническая начинка сегодня делается в Китае для всех разработок, не только для наших», - рассказал он.

По словам Корнеева, для России это будет «хайповой» новинкой, которую смогут себе позволить только любители летать в гости на вертолете.

«В России это будет хайповая новинка, которая будет доступна очень узкому кругу лиц. Стоимость очень высокая, она будет гораздо выше, чем стоимость перевозки на автомобиле. Этим будут пользоваться те, кому время важнее денег. Запустить это никаких проблем не составляет. Перемещать груз в 50-100 кг по дороге чисто с энергетической точки зрения дешевле, чем перемещать его в воздухе. Этот аппарат потребляет больше энергоресурсов, поэтому такой способ будет в несколько раз дороже. 99% населения не смогут этим пользоваться. Я знаю людей, которые вертолетами летают на дачу и в гости. Я думаю, что этим такси будут пользоваться те же люди. Это один-два процента, даже одна десятая процента населения, не больше», - подчеркнул он.

Он добавил, что для повышения безопасности полетов потребуются изменения в законодательстве, но это в любом случае неизбежно, так как в воздушном пространстве уже происходят перемены на фоне беспилотных аппаратов.

«При этом движение по земле более безопасное, в этом сомнений ни у кого нет. Поэтому уже сейчас у нас происходят изменения в законодательстве, которое затрагивает воздух и летательные аппараты. Беспилотники будут внедряться в экономику, например, в сельское хозяйство. Дроны помогут увеличить урожайность, так как будут на постоянной основе контролировать посевы, а это позволит решить проблему дефицита рабочей силы. Доставка товаров беспилотниками и так далее…Массовое производство позволит этот процесс сделать более дешевым», - подытожил собеседник НСН.

Ранее правительство подвело итоги эксперимента по использованию беспилотных транспортных средств в России. Он признан одним из самых успешных. За 2,5 года из 92 тысяч поездок произошло только 36 ДТП.

Беспилотные автомобили в России попадают в аварии на 21% чаще, эксперимент необходимо расширять для наработки опыта и снижения числа ДТП, заявил НСН член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

