«Киргиз с паспортом»: Россия легко обойдет запрет реэкспорта авто из Грузии
Из Грузии в Россию приезжают премиальные автомобили европейских производителей, новые ограничения на реэкспорт можно будет обойти, заявил НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Запрет Грузии на реэкспорт автомобилей для граждан РФ приведет лишь к незначительным дополнительным расходам, машина будет оформляться на человека с иностранным паспортом, заявил НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Грузия окончательно запретила реэкспорт автомобилей и спецтехники гражданам России и Белоруссии, сообщило грузинское издание Business Media со ссылкой на местное МВД. На горячей линии ведомства подтвердили, что запрет уже вступил в силу. Шапарин уверен, что это ограничение легко будет обойти.
«Из Грузии в Россию ехали премиальные автомобили европейских производителей. Грузия была одним из заметных хабов, который позволял обходить санкции. Сейчас ничего не поменяется, просто появится дополнительная строчка расходов «киргиз с паспортом». Это обойдется примерно в 500 евро, что теряется в цене премиального автомобиля. Что касается специальной техники, она даже дороже, чем Mercedes и Lamborghini. Здесь будет такая же схема», - объяснил он.
По его словам, новые ограничения не повлияют на насыщенность российского рынка.
«Грузия приняла такое решение, чтобы казаться святой, но, конечно, этого потока машин она лишиться не хочет. Это их решение показывает европейцам, какие они хорошие, что соблюдают санкции. На насыщенность рынка это решение не повлияет. На рынок больший эффект оказывает решение российского правительства по утилизационному сбору. Все остальное – мелочи», - заключил собеседник НСН.
Ранее Банк Грузии заявил о введении ограничений на покупки стоимостью более 300 евро для россиян, имеющих карты кредитной организации. Меры объяснили необходимостью соблюдения международных санкций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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