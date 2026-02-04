По его словам, можно обезопасить автомобиль установкой дополнительной охранной системы, ее стоимость варьируется от 50 тысяч рублей и выше.

«В рамках дилерской услуги чаще всего предлагается потоковая установка, возможно, хороших охранных систем. Поскольку сама установка потоковая, ее качество низкое. Злоумышленник легко может отключить подобную сигнализацию. В профессиональных мастерских установку сделают наиболее компетентно. На мой взгляд, минимально нужно установить дополнительную телематическую систему с цифровой блокировкой, с замком капота. Должна быть обязательно криптостойкая авторизация, метка с диалоговым кодом, индивидуальными ключами шифрования. Цена вопроса от 50 тысяч рублей по новым ценам. Услуги сервисов сертифицируются, все в рамках закона. Если злоумышленник столкнется с такой защищенной машиной, возиться с ней не будет. Сегодня 99% автомобилей защищены плохо, проще выбрать соседнюю машину», - уточнил он.

Ранее директор по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов предрек рост числа угонов автомобилей мощностью более 160 л.с. в связи с принятием утильсбора. По его словам, такие машины станут целью преступников, так как цена на их обслуживание повысится, передает «Радиоточка НСН».

