«Сделали из автомобиля смартфон»: Как защитить китайские иномарки от угона
Телематическая система с цифровой блокировкой и замок для капота позволит обезопасить китайский автомобиль от угона, сказал НСН Алексей Курчанов.
Китайские автопроизводители изначально делали ставку на комфорт пользователя, а не на устойчивость автомобиля к угону, но всегда можно установить дополнительную охранную систему на машину, заявил в беседе с НСН учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов.
Самой угоняемой маркой автомобилей в 2025 году оказался китайский бренд Geely, на него пришлось 15% случаев угона, пишет РИА Новости со ссылкой на данные страхового дома ВСК. При этом доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла с менее 1% в 2024 году до 27% в 2025 году. Помимо Geely и Lixiang, востребованной у похитителей маркой стал Chery. Курчанов отметил, что такая статистика в чем-то не соответствует реальным раскладам МВД, но отражает ключевые тренды.
«Марка сама по себе стала популярной в России. Технология угона довольно простая. Машина слабо защищена, как показала практика. Имеет как минимум три слабых места для атак злоумышленников. Однако статистика, опубликованная агентством, основана на данных страховой компании. Эти данные, по большому счету, не показывают объективную оценку угоняемости в России. При реальных раскладах МВД распределение мест несколько иное. Тем не менее общие тренды статистика страховой компании проявляет. Китайцы начинают занимать какие-то лидирующие позиции в строчках по угонам. Но это было предсказуемо», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что китайские автопроизводители не делают ставку на безопасность, и угнать такую машину несложно.
«В противоугонном плане китайские автомобили действительно слабые. Производители не делали акцент на безопасности, а гнались за другими технологиями. Стремились сделать из автомобиля смартфон. В приоритете комфорт, основные потребительские вещи. Возможно, в будущем будут дорабатывать безопасность, но пока их эта история мало интересует. На китайском рынке не развита тема с угонами», - заявил Курчанов.
По его словам, можно обезопасить автомобиль установкой дополнительной охранной системы, ее стоимость варьируется от 50 тысяч рублей и выше.
«В рамках дилерской услуги чаще всего предлагается потоковая установка, возможно, хороших охранных систем. Поскольку сама установка потоковая, ее качество низкое. Злоумышленник легко может отключить подобную сигнализацию. В профессиональных мастерских установку сделают наиболее компетентно. На мой взгляд, минимально нужно установить дополнительную телематическую систему с цифровой блокировкой, с замком капота. Должна быть обязательно криптостойкая авторизация, метка с диалоговым кодом, индивидуальными ключами шифрования. Цена вопроса от 50 тысяч рублей по новым ценам. Услуги сервисов сертифицируются, все в рамках закона. Если злоумышленник столкнется с такой защищенной машиной, возиться с ней не будет. Сегодня 99% автомобилей защищены плохо, проще выбрать соседнюю машину», - уточнил он.
Ранее директор по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов предрек рост числа угонов автомобилей мощностью более 160 л.с. в связи с принятием утильсбора. По его словам, такие машины станут целью преступников, так как цена на их обслуживание повысится, передает «Радиоточка НСН».
