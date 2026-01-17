СМИ: По России прокатилась массовая волна удалённой блокировки Porsche и BMW

По данным издания, от сбоев пострадали многочисленные модели Porsche и BMW, владельцы которых сталкиваются с полной потерей работоспособности машин — автомобили не заводятся и требуют эвакуации.

Например, один из владельцев Porsche Macan столкнулся с тем, что автомобиль заглох прямо в городе; на восстановление работоспособности ему пришлось потратить 60 тысяч рублей (28 тысяч — на перепрошивку, 32 тысячи — на эвакуатор), причём нет гарантий, что ситуация не повторится вновь.

Аналогичный случай произошёл с автомобилем BMW в Твери. Наибольшему риску подвержены машины 2013–2019 годов выпуска, включая широкий спектр моделей Porsche (911 всех версий, Panamera, Cayenne, Macan, Boxster и Cayman из серии 718, 918 Spyder) и практически всю линейку BMW с системой ConnectedDrive (серии 1, 2, 3, 4, 5, 7), а также кроссоверы X1, X3, X4, X5, X6, модели Z4, i3, i8 и M‑серии.

Во всех этих автомобилях установлена штатная спутниковая сигнализация, а сервисные центры связывают проблему с помехами на частоте блоков VTS/TCU, из‑за которых система ошибочно определяет попытку угона и блокирует двигатель. Если в начале декабря такие случаи были единичными, то сейчас в сервисах уже образовались очереди из автовладельцев, желающих перепрошить свои машины.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько сказал НСН, что проблемы в работе двигателей некоторых Lada не носят массовый характер, владельцы таких автомобилей должны обратиться в сервис для выяснения первопричин.

