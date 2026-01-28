Среди самых угоняемых машин в прошлом году оказались автомобили Lada Niva, а также марки JAC и Nissan, пишут «Известия» со ссылкой на страховые компании. Как уточняет издание, популярные модели угоняют и в радиусе 10-15 километров оперативно разбирают на запчасти, рассказали эксперты. Премиальные внедорожники крадут для перепродажи целиком по поддельным документам. Курчанов заметил, что заводское охранное оборудование, установленное на автомобилях, не способно остановить злоумышленников.

«Сегодня на автомобилях по умолчанию стоит заводское охранное оборудование. Существует масса методов обхода. Для охраны автомобиля нужно дополнительное оборудование. Для защиты от технических угонов помогает связка современных иммобилайзера либо телематической автосигнализации с применением криптостойкой системы авторизации владельца, то есть метки с диалоговым кодом. В качестве противоугонной составляющей важна блокировка двигателя. Рекомендуется использовать цифровые проводные, либо цифровые беспроводные решения, затрудняющие поиск места блокировки двигателя. Также существуют технологии, маскирующие дополнительные блокировки двигателя. В салоне ее не поставят, нужно обращаться к узкоспециализированным специалистам. Под капотом часто располагается двигатель, блоки управления. С доступом в подкапотное пространство злоумышленник может отчасти обойти блокировки. Подкапотное пространство защищают дополнительным замком капота. Как правило, это электромеханика», - сказал он.