Автовладельцам рассказали, как защитить машину от угона
Помимо дополнительного охранного оборудования можно установить замок на капот, рассказал НСН Алексей Курчанов.
Для защиты автомобиля от угона нужно устанавливать дополнительное охранное оборудование, при этом целью злоумышленников может стать любая машина, которую можно продать на вторичном рынке или продать на запчасти, сообщил в беседе с НСН учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов.
Среди самых угоняемых машин в прошлом году оказались автомобили Lada Niva, а также марки JAC и Nissan, пишут «Известия» со ссылкой на страховые компании. Как уточняет издание, популярные модели угоняют и в радиусе 10-15 километров оперативно разбирают на запчасти, рассказали эксперты. Премиальные внедорожники крадут для перепродажи целиком по поддельным документам. Курчанов заметил, что заводское охранное оборудование, установленное на автомобилях, не способно остановить злоумышленников.
«Сегодня на автомобилях по умолчанию стоит заводское охранное оборудование. Существует масса методов обхода. Для охраны автомобиля нужно дополнительное оборудование. Для защиты от технических угонов помогает связка современных иммобилайзера либо телематической автосигнализации с применением криптостойкой системы авторизации владельца, то есть метки с диалоговым кодом. В качестве противоугонной составляющей важна блокировка двигателя. Рекомендуется использовать цифровые проводные, либо цифровые беспроводные решения, затрудняющие поиск места блокировки двигателя. Также существуют технологии, маскирующие дополнительные блокировки двигателя. В салоне ее не поставят, нужно обращаться к узкоспециализированным специалистам. Под капотом часто располагается двигатель, блоки управления. С доступом в подкапотное пространство злоумышленник может отчасти обойти блокировки. Подкапотное пространство защищают дополнительным замком капота. Как правило, это электромеханика», - сказал он.
Собеседник НСН уточнил, что существуют и другие варианты угона. При этом целью злоумышленников может стать любая машина, которая востребована на вторичном рынке.
«Есть и другие варианты угона, к примеру, с помощью эвакуатора. В прошлом году подобным методом украли 25 автомобилей. В этом случае сигнализация, скорее всего, не защитит, потому что автомобиль перевозится грузовиком. Лучше сработает спутниковая закладка с настройкой определенного алгоритма выхода на связь, чтобы ее не обнаружили злоумышленники. Угоняют те машины, которые наиболее востребованы на вторичном рынке для перепродажи или на запчасти. Одна фара может стоить 700 тысяч рублей и до миллиона у некоторых автомобилей. Запчасти никак не идентифицировать, они не промаркированы. Естественно, машины с легкостью разбираются после угона», - заявил Курчанов.
По его словам, не стоит оставлять автомобиль в неохраняемом месте.
«В центре города фиксируют наименьшее количество угонов. Такие большие мегаполисы как Москва оборудованы камерами видеонаблюдения. Если владелец спохватился и быстро сообщил, то правоохранительные органы могут отреагировать и разыскать машину по горячим следам. Если автомобиль выходит за пределы города, там уже много мертвой зоны, легче затеряться. Конечно, не стоит надолго бросать машину в неохраняемом месте. Особенно в районах, приближенных к границам города», - объяснил он.
Ранее директор по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов предсказал рост числа угонов автомобилей мощностью более 160 л.с. в связи с принятием утильсбора. Он подчеркнул, что такие машины станут целью преступников, так как цена на их обслуживание повысится, напоминает «Радиоточка НСН».
