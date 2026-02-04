В России создали вакцину от ротавируса

Вакцину от ротавируса разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Как отметила руководитель федерального агентства, препарат готовится к выпуску, пишет RT.

Кроме того, Попова рассказала, что в РФ выполнили поставленную президентом Владимиром Путиным задачу и обеспечили суверенитет в сфере вакцинной и диагностической безопасности. Все препараты в национальном календаре прививок — отечественные, также страна освободилась от необходимости закупать тест-системы за границей.

Ранее в России разработали рекомбинантную аллерговакцину для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

