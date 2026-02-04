Учителя назвали журнал для записи конфликтов «бессмысленной игрой»

Учителям бюрократические вещи, включая журнал конфликтов, будут только мешать, отвлекать от процесса обучения и взаимодействия с детьми, заявил НСН Всеволод Луховицкий.

Журнал для записи конфликтов в школе – это бессмысленная вещь, так как учителя и так знают про плохое поведение детей, подобные случаи обсуждаются на собраниях, заявил НСН глава межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

В российских школах появится новая система фиксации происшествий. Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 1», повсеместно будет введен журнал для учета конфликтных ситуаций с участием учеников. Вести документацию поручено сотрудникам учебных заведений. Информацию в журнал будут вносить как рядовые педагоги, так и руководство школ. По словам детского омбудсмена, эта мера нужна в первую очередь для системного анализа. Луховицкий эту идею не поддержал.

«Непонятно, что делать»: Как увеличение оклада учителям повлияет на зарплаты

«Пока учителя уходят из школ не очень массово, но это по причине того, что они могут заниматься репетиторством одновременно. Этим они занимаются не в своих школах. Учителям в нынешней ситуации бюрократические штуки помочь не могут в принципе никак. Все это игры, отвлекающие от главных вопросов. Если отметить плохое поведение или конфликт в журнале, ничего не поменяется. Это просто будет записано где-то, как это поможет? На педагогических советах поведение учеников и так обсуждается, какие-то конфликты и проблемы. Но неадекватное поведение ребенка зависит от ситуации с родителями, от окружения, не только в школе. Влияет общая обстановка, ситуация в обществе. Как ребятам поможет какая-то запись в журнале? Если ребенок плохо себя ведет, учителя и так про это знают», - отметил он.

Ранее в школах призвали ввести психологические уроки для борьбы с детской агрессией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:УчительУченикиШколы

Горячие новости

Все новости

партнеры