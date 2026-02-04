Учителя назвали журнал для записи конфликтов «бессмысленной игрой»
Учителям бюрократические вещи, включая журнал конфликтов, будут только мешать, отвлекать от процесса обучения и взаимодействия с детьми, заявил НСН Всеволод Луховицкий.
Журнал для записи конфликтов в школе – это бессмысленная вещь, так как учителя и так знают про плохое поведение детей, подобные случаи обсуждаются на собраниях, заявил НСН глава межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
В российских школах появится новая система фиксации происшествий. Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 1», повсеместно будет введен журнал для учета конфликтных ситуаций с участием учеников. Вести документацию поручено сотрудникам учебных заведений. Информацию в журнал будут вносить как рядовые педагоги, так и руководство школ. По словам детского омбудсмена, эта мера нужна в первую очередь для системного анализа. Луховицкий эту идею не поддержал.
«Пока учителя уходят из школ не очень массово, но это по причине того, что они могут заниматься репетиторством одновременно. Этим они занимаются не в своих школах. Учителям в нынешней ситуации бюрократические штуки помочь не могут в принципе никак. Все это игры, отвлекающие от главных вопросов. Если отметить плохое поведение или конфликт в журнале, ничего не поменяется. Это просто будет записано где-то, как это поможет? На педагогических советах поведение учеников и так обсуждается, какие-то конфликты и проблемы. Но неадекватное поведение ребенка зависит от ситуации с родителями, от окружения, не только в школе. Влияет общая обстановка, ситуация в обществе. Как ребятам поможет какая-то запись в журнале? Если ребенок плохо себя ведет, учителя и так про это знают», - отметил он.
Ранее в школах призвали ввести психологические уроки для борьбы с детской агрессией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
