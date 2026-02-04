«Пока учителя уходят из школ не очень массово, но это по причине того, что они могут заниматься репетиторством одновременно. Этим они занимаются не в своих школах. Учителям в нынешней ситуации бюрократические штуки помочь не могут в принципе никак. Все это игры, отвлекающие от главных вопросов. Если отметить плохое поведение или конфликт в журнале, ничего не поменяется. Это просто будет записано где-то, как это поможет? На педагогических советах поведение учеников и так обсуждается, какие-то конфликты и проблемы. Но неадекватное поведение ребенка зависит от ситуации с родителями, от окружения, не только в школе. Влияет общая обстановка, ситуация в обществе. Как ребятам поможет какая-то запись в журнале? Если ребенок плохо себя ведет, учителя и так про это знают», - отметил он.

Ранее в школах призвали ввести психологические уроки для борьбы с детской агрессией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

