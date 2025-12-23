Главная цель угонщиков — запчасти, а не автомобиль, поэтому они могут обратить внимание на дефицитные модели, рассказал учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов в беседе с НСН.

Директор по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов предсказал рост числа угонов автомобилей мощностью более 160 л.с. в связи с принятием утильсбора. Он подчеркнул, что такие машины станут целью преступников, так как цена на их обслуживание повысится. Его слова приводит «Российская газета». С такой позицией согласился и Курчанов.