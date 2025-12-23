Продадут на запчасти: Угонщики готовят охоту на редкие машины
Снижение доступности иностранных машин приведет к тому, что их могут начать воровать ради комплектующих, заявил НСН Алексей Курчанов.
Главная цель угонщиков — запчасти, а не автомобиль, поэтому они могут обратить внимание на дефицитные модели, рассказал учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов в беседе с НСН.
Директор по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов предсказал рост числа угонов автомобилей мощностью более 160 л.с. в связи с принятием утильсбора. Он подчеркнул, что такие машины станут целью преступников, так как цена на их обслуживание повысится. Его слова приводит «Российская газета». С такой позицией согласился и Курчанов.
«Те машины, которые становятся редкими и ввоз которых прекращается, будут все более востребованы, точнее запчасти на них. Если раньше по мере импорта можно было всегда отыскать крыло, фару и так далее, то сейчас это будет все сложнее, а новая запчасть стоит недешево. Даже фара более-менее современного средне премиального автомобиля с ксеноном и поворотной линзой может стоить полмиллиона рублей, если она новая. Обычно люди ищут подержанные варианты, которые можно достать на "Авито", на какой-то разборке и так далее, а товаров становится все меньше. Угонщики могут обратить внимание на востребованность этих вещей», — подчеркнул он.
Также Курчанов отметил, как именно работают угонщики.
«Угоны в России сократились, но в этом году их будет порядка 10 тысяч. Десять лет назад было 50 тысяч: угонщикам стало сложнее, но эти преступления продолжаются. Чаще всего такие машины распродают на запчасти, поскольку перепродать машину тяжело из-за электронного документооборота. А детали никто не проверяет, они не маркированы, никто и не знает, от какого они автомобиля. К тому же, их продажа будет в пять раз выгоднее, чем просто продать автомобиль на вторичном рынке. Чаще всего у нас угоняют отечественные автомобили — это показатель спроса на вторичном рынке. Чем он больше у покупателей, тем выше и у угонщиков», — указал он.
Ранее Курчанов объяснил НСН, как защитить автомобили от угона.
