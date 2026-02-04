Целью кибератак на российские компании является не шумиха в СМИ, а ослабление критической инфраструктуры, объяснил в интервью НСН глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук.

По данным издания «Газета.Ru», количество атак на сайты и приложения российских компаний выросло в 2025 году на 89%. Отмечается, что хакеры ищут уязвимости для подготовки сложных атак, касающихся социальной сферы, с максимальным ущербом и общественным резонансом. Кравчук объяснил, как обстоит дело с отражением подобных атак.