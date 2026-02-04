«Это не хайп»: Названа цель кибератак на Россию

У российских компания «плоховато» с бюджетами, поэтому они экономят на информационной безопасности, сказал в эфире НСН Олег Кравчук.

Целью кибератак на российские компании является не шумиха в СМИ, а ослабление критической инфраструктуры, объяснил в интервью НСН глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук.

По данным издания «Газета.Ru», количество атак на сайты и приложения российских компаний выросло в 2025 году на 89%. Отмечается, что хакеры ищут уязвимости для подготовки сложных атак, касающихся социальной сферы, с максимальным ущербом и общественным резонансом. Кравчук объяснил, как обстоит дело с отражением подобных атак.

«Цель этих атак абсолютно физическая, это нанесение ущерба, расстройство критической инфраструктуры, управления и так далее. Если надо вызвать какой-то резонанс в СМИ, то известный сайт положи - и мы трубим на эту тему. Защититься от таких атак можно, но это постоянная работа. Плюс, мы не исключаем человеческий фактор и безалаберность, когда, например, люди открывают фишинговые письма с вирусами. Новые средства защиты, конечно, интересуют компании, однако сейчас у всех с бюджетами плоховато, на информационной безопасности экономят», - сказал собеседник НСН.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что бизнесу приходится самостоятельно защищаться от кибератак, поскольку государство не может создать соответствующий «зонтик».

