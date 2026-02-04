На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии
Теракт предотвратили в исправительной колонии в Краснодарском крае, осужденный планировал убить сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурант - выходец из Центрально-Азиатского региона, 1980 года рождения, пишет RT.
«Установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в указанном пенитенциарном учреждении, планировал осуществить террористический акт путем убийства сотрудников исправительной колонии», - указано в сообщении.
Злоумышленника задержали при попытке совершения преступления, никто не пострадал, имущественного ущерба нет. Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.
Ранее теракт, организованный украинскими спецслужбами, предотвратили в здании управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
