Риелтор не поверил в подорожание апартаментов из-за временной регистрации
Решение КС о регистрации в апартаментах закрыло брешь в законодательстве, однако не стоит ждать рост цена на апартаменты в промзонах, сказал в эфире НСН Константин Апрелев.
Стоимость апартаментов существенно не вырастет из-за того, что там разрешат временную регистрацию, заявил в интервью НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.
Конституционный суд РФ ранее разрешил временную регистрацию по месту пребывания в апартаментах. Соответствующее решение было вынесено по жалобе москвички, которая не смогла зарегистрироваться с мужем в апартаментах свекрови, и оспаривала отказ в суде. Апрелев объяснил, что КС таким образом закрыл «брешь» в законодательстве.
«Это справедливое решение, потому что по факту люди там проживали, но не могли получить регистрацию о пребывании. Это брешь в законодательстве, которую это решение полноценно закрывает. Очень важно, что оно не обязывает региональные органы власти каким-то образом трансформировать в жилые кварталы пространство, в котором находятся апартаменты. Главный момент заключается в том, что теперь люди, проживая в апартаментах, смогут там зарегистрироваться и пользоваться всеми муниципальными услугами. Это касается медицинского обслуживания, поликлиник, возможности направить детей в школы и детские сады. Но при этом сама территория, на которой находятся апартаменты, от этого жилой не становится». - разъяснил эксперт.
Он усомнился, что теперь стоит ждать бурного роста стоимости апартаментов.
«Я не думаю, что вопрос о регистрации способен повлиять на какое-то подорожание. Если бы все остальные потребительские свойства апартаментов поменялись, они получили бы похожий на жилье статус, тогда, наверное, что-то бы менялось. На сегодняшний момент поменялся только один фактор. Да, привлекательность апартаментов повышается, но это не означает, что вдруг как-то существенно поменяется их цена. Ключевая проблема кварталов, где находятся апартаменты, - отсутствие нормального транспортного обеспечения, школ, детсадов и социальной инфраструктуры. Так что цены выравниваться (с обычными квартирами - прим. НСН) не будут. Если апартаменты находятся в промзоне, там нет нормального транспортного обеспечения, вообще ничего нет, с чего вдруг может вырасти цена? Она не вырастет. Если же апартаменты интегрированы в жилой квартал и теперь там можно еще и зарегистрироваться, то спрос на них и их цена по отношению с другими апартаментами может вырасти», - пояснил собеседник НСН.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Радиоточкой НСН» посоветовал россиянам растянуть сделки с недвижимостью, чтобы защититься от «эффекта Долиной».
