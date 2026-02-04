ЦИК: Выборы в Госдуму в 2026 году намечены на 20 сентября

Выборы в Госдуму в текущем году состоятся 20 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центризбирком РФ.

Как отметили в комиссии, голосование пройдет в третье воскресенье месяца, когда истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва.

«Ожидаемая дата... 20 сентября 2026 года», — указали в ЦИК.

Выборы в нижнюю палату парламента пройдут по смешанной системе, 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Впервые в голосовании поучаствуют жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что в 2026 году в России планируют провести более двух тысяч избирательных кампаний разного уровня.