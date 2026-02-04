ЦИК: Выборы в Госдуму в 2026 году намечены на 20 сентября
Выборы в Госдуму в текущем году состоятся 20 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центризбирком РФ.
Как отметили в комиссии, голосование пройдет в третье воскресенье месяца, когда истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва.
«Ожидаемая дата... 20 сентября 2026 года», — указали в ЦИК.
Выборы в нижнюю палату парламента пройдут по смешанной системе, 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Впервые в голосовании поучаствуют жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что в 2026 году в России планируют провести более двух тысяч избирательных кампаний разного уровня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦИК: Выборы в Госдуму в 2026 году намечены на 20 сентября
- Риелтор не поверил в подорожание апартаментов из-за временной регистрации
- ВСУ атаковали Брянскую область HIMARS и ракетами «Нептун»
- LG Electronics заявила, что не уходит с российского рынка
- В ЛНР при ударе ВСУ по микроавтобусу погибли два человека
- «Сделали из автомобиля смартфон»: Как защитить китайские иномарки от угона
- На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии
- Фальков рассказал о дефиците квалифицированных кадров в сфере медиа
- В Японии из-за снегопадов погибли 35 человек
- ВС России в 2026 году получат 310 тысяч образцов техники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru