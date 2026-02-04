ВСУ атаковали Брянскую область HIMARS и ракетами «Нептун»
Украинские войска ударили по Брянской области реактивными системами залпового огня HIMARS, дронами самолетного типа и управляемыми ракетами «Нептун». Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Благодаря подразделениям ПВО... уничтожены управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 11 реактивных БПЛА самолетного типа», - написал губернатор в Telegram-канале.
Из-за атаки был полностью уничтожен жилой кирпичный дом в поселке Глинищево, пострадала женщина, пишет RT. Кроме того, при ударе получили повреждения 20 частных домов, 27 квартир в одном многоквартирном доме, окна больницы, три автомобиля.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 4 февраля в Брянской области уничтожили 11 дронов ВСУ.
