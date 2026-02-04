В ЛНР при ударе ВСУ по микроавтобусу погибли два человека
4 февраля 202610:40
Два человека погибли в результате атаки дрона ВСУ в селе Новокраснянка Кременского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщило правительство региона.
Инцидент произошел накануне вечером.
«Мирные жители передвигались на микроавтобусе, когда БПЛА ВСУ совершил атаку на транспортное средство», - указали в правительстве.
В результате молодой мужчина и 20-летняя девушка получили несовместимые с жизнью ранения.
Ранее в Новой Каховке Херсонской области три человека погибли в результате удара ВСУ по МФЦ и продуктовому магазину.
