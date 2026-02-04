В ЛНР при ударе ВСУ по микроавтобусу погибли два человека

Два человека погибли в результате атаки дрона ВСУ в селе Новокраснянка Кременского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщило правительство региона.

Инцидент произошел накануне вечером.

«Мирные жители передвигались на микроавтобусе, когда БПЛА ВСУ совершил атаку на транспортное средство», - указали в правительстве.

В результате молодой мужчина и 20-летняя девушка получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее в Новой Каховке Херсонской области три человека погибли в результате удара ВСУ по МФЦ и продуктовому магазину.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
