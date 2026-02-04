LG Electronics заявила, что не уходит с российского рынка
Южнокорейская компания LG Electronics не уходит из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
«LG Electronics не уходит с российского рынка и сохраняет бренд», - отметила компания.
Производитель подчеркнул, что его российское юридическое лицо LG Electronics поддерживает минимальный уровень деятельности и использует имеющиеся в наличии материалы и локальные закупки для предотвращения износа оборудования и сохранения рабочих мест.
LG Electronics в марте 2022 года объявила о приостановке поставок своей продукции в РФ. При этом в стране продолжает работу российское юрлицо организации.
