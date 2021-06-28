«Пикет нельзя, а толпу - можно?» Депутата возмутили «Алые паруса» в Петербурге
Депутат Борис Вишневский заявил, что санитарные меры на празднике соблюсти не удалось, а вирусолог Михаил Щелканов уверен, что власти знали обо всех эпидемических последствиях мероприятия.
Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, в Санкт-Петербурге прошёл праздник для выпускников «Алые паруса». Судя по кадрам с мероприятия, в толпе были тысячи человек без масок, не соблюдавших социальную дистанцию. При этом на входе у посетителей мерили температуру и проверяли защитные маски, власти отчитались о создании безопасной санитарной зоны.
«По всем фотографиям и видео видно, что соблюсти санитарные меры безопасности не удалось. Было понятно, что подростки никаких масок в этих условиях носить не станут. Это безответственность, непродуманность и некомпетентность в определенной степени», - заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
По его мнению, мероприятие необходимо было отменять или значительно менять формат проведения, а не пускать толпу посторонних зрителей на праздник для выпускников.
«Я думаю, что неуместно было проводить такое мероприятие. Учитывая все обстоятельства, нужно было или от него отказаться вообще, или радикально изменить формат - например, отменить все на Дворцовой, сделать только участки на набережной, где дать возможность разместиться выпускникам и учителям, чтобы они посмотрели оттуда сам праздник. Конечно, необходимо было полностью исключить возможность нахождения посторонних лиц, а их было очень много. Непонятно, каким путем они получили билет», - заметил депутат.
Вишневский уверен, что мероприятие негативно скажется на эпидемической ситуации в городе, но власти сделают все для того, чтобы скрыть реальные данные.
«С точки зрения эпидемической ситуации последствия будут серьезные. Власти давно мероприятие задумали, хотели его провести и полагали, что как-нибудь обойдется. Власть же вообще не были способны предсказать третью волну пандемии, до сих пор скрывается полная медицинская статистика. Со 2 июня заблокирована публикация полных данных, я не могу ничего добиться, несмотря на свои запросы. Истинное положение дел скрывается, чтобы создать благостную картинку во время чемпионата по футболу», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
По его словам, население и так не доверяет властям города, так что проведенное мероприятие имидж петербургского руководства не сильно изменит.
«Уровень доверия к властям Петербурга и так настолько низок, что сильно хуже уже не будет. Но примечательно, что в тот же день были задержаны и оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений две женщины, стоявшие в одиночных пикетах с плакатами в поддержку политзаключенных. То есть одиночный пикет нельзя, а толпу на Дворцовой - можно. Это очень яркая иллюстрация ситуации», - рассказал он.
В свою очередь, вирусолог Михаил Щелканов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что проведенное массовое мероприятие, действительно, обострит коронавирусную обстановку в городе, но власти Санкт-Петербурга пошли на этот шаг осознанно.
«Я, как вирусолог, против проведения массовых мероприятий в период обострения эпидемической ситуации. И это позиция не только моя, а любого здравого специалиста, специалиста в области эпидемиологии и вирусологии. Все мы отлично понимаем, что помимо законов эпидемиологии и вирусологии есть еще законы экономики, социальной психологии и так далее. И, к сожалению, приходится всегда искать золотую середину. Положа руку на сердце, я бы запретил, но вынужден мириться, грубо говоря, с тем, что происходит. Я думаю, что город с ситуацией, конечно, справится, но обострение ситуации, безусловно, будет – это таблица умножения. Я знаю, что именно уверенность в том, что город справится, лежала в основе разрешения этого праздника», - отметил Щелканов.
Редакция НСН обратилась с запросом в приемную губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Ранее Беглов подписал распоряжение о введении в городе дополнительных ограничений, с 21 июня в городе закрыты все аквапарки и аттракционы. В мероприятиях численностью более 75 человек посетители могут участвовать только при отрицательного ПЦР-тестом.
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