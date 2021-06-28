«Пикет нельзя, а толпу - можно?» Депутата возмутили «Алые паруса» в Петербурге

Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, в Санкт-Петербурге прошёл праздник для выпускников «Алые паруса». Судя по кадрам с мероприятия, в толпе были тысячи человек без масок, не соблюдавших социальную дистанцию. При этом на входе у посетителей мерили температуру и проверяли защитные маски, власти отчитались о создании безопасной санитарной зоны.

«По всем фотографиям и видео видно, что соблюсти санитарные меры безопасности не удалось. Было понятно, что подростки никаких масок в этих условиях носить не станут. Это безответственность, непродуманность и некомпетентность в определенной степени», - заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.