Петербургские власти ввели новые ограничения из-за коронавируса

Согласно документу, с 5 тыс. до 3 тыс. человек ограничат число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади, в районе «Юбилейного» — до 1 тыс. человек.

Уточняется, что будет введен запрет на работу предприятий торговли, общепита и услуг в зоне проведения праздника выпускников «Алые паруса» - с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня.

Также власти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для 65% персонала госпредприятий и государственных организаций Санкт-Петербурга.

По данным на 19 июня, в Санкт-Петербурге выявлено 456 336 случаев COVID-19, скончались 15 268 пациентов, вылечились 428 256 человек.