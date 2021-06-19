Петербургские власти ввели новые ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 21 июня закрываются аквапарки и аттракционы. В мероприятиях численностью более 75 человек посетители смогут участвовать только при отрицательного ПРЦ-тестом. Распоряжение о введении в городе дополнительных ограничений из-за коронавируса подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.
Согласно документу, с 5 тыс. до 3 тыс. человек ограничат число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади, в районе «Юбилейного» — до 1 тыс. человек.
Уточняется, что будет введен запрет на работу предприятий торговли, общепита и услуг в зоне проведения праздника выпускников «Алые паруса» - с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня.
Также власти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для 65% персонала госпредприятий и государственных организаций Санкт-Петербурга.
По данным на 19 июня, в Санкт-Петербурге выявлено 456 336 случаев COVID-19, скончались 15 268 пациентов, вылечились 428 256 человек.
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