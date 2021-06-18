Всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце отменен из-за коронавируса

Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице, сообщил ТАСС пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский.

Отмечается, что в сложившейся ситуации проведение мероприятия невозможно.

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Ярошевский напомнил, что школьники должны были отметить праздник на пяти традиционных площадках: Красная площадь и Гостиный двор, Александровский сад, Сапожковая площадь и Государственный Кремлевский дворец. Бал «Выпускник-2021» должен был состояться 25 июня.

Ранее стало известно, что выпускной для московских школьников, который традиционно организуют в парке Горького, власти отменили на фоне пандемии коронавируса.

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ФОТО: Официальный сайт Мэра Москвы
ТЕГИ:КоронавирусВыпускной Бал
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