Всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце отменен из-за коронавируса
Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице, сообщил ТАСС пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский.
Отмечается, что в сложившейся ситуации проведение мероприятия невозможно.
Ярошевский напомнил, что школьники должны были отметить праздник на пяти традиционных площадках: Красная площадь и Гостиный двор, Александровский сад, Сапожковая площадь и Государственный Кремлевский дворец. Бал «Выпускник-2021» должен был состояться 25 июня.
Ранее стало известно, что выпускной для московских школьников, который традиционно организуют в парке Горького, власти отменили на фоне пандемии коронавируса.
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