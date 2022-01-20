В Петербурге зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19 за всю пандемию
За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 4 753 новых случая коронавируса, что является абсолютным максимумом с начала пандемии.
Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа в Северной столице выздоровели 2 646 человек, 60 пациентов умерли.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 897 851 случай COVID-19, выздоровели 830 723 человека, умерли 29 248 пациентов.
Ранее в Москве был установлен суточный антирекорд заражений коронавирусом. Впервые с начала пандемии в столице зафиксировали 11 557 новых случаев COVID-19.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что от нового «омикрон»-штамма лучше всего защищены россияне, сделавшие прививку от коронавируса в конце 2021 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru