В Петербурге зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19 за всю пандемию

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа в Северной столице выздоровели 2 646 человек, 60 пациентов умерли.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 897 851 случай COVID-19, выздоровели 830 723 человека, умерли 29 248 пациентов.

Ранее в Москве был установлен суточный антирекорд заражений коронавирусом. Впервые с начала пандемии в столице зафиксировали 11 557 новых случаев COVID-19.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что от нового «омикрон»-штамма лучше всего защищены россияне, сделавшие прививку от коронавируса в конце 2021 года.

