Иммунолог рассказал, кто лучше всех защищен от «омикрона»
Россияне, которые сделали прививку от коронавируса в конце прошлого года, лучше всего защищены от нового омикрон-штамма. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре», — рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.
Болибок подчеркнул, что эта категория граждан обладает достаточно мощной защитой от нового штамма коронавируса. Как отметил иммунолог, привившиеся в конце 2021 года могут заболеть «омикроном», но бессимптомно, что лишь укрепит иммунитет.
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