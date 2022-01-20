Иммунолог рассказал, кто лучше всех защищен от «омикрона»

Россияне, которые сделали прививку от коронавируса в конце прошлого года, лучше всего защищены от нового омикрон-штамма. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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«Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре», — рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.

Болибок подчеркнул, что эта категория граждан обладает достаточно мощной защитой от нового штамма коронавируса. Как отметил иммунолог, привившиеся в конце 2021 года могут заболеть «омикроном», но бессимптомно, что лишь укрепит иммунитет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияОмикрон-штаммКоронавирус
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