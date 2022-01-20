В Москве выявлено рекордное число заражённых COVID-19 за всю пандемию
За минувшие сутки в Москве выявили 11 557 новых случаев COVID-19, что является абсолютным максимумом с начала пандемии.
По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа в столице выздоровели 2 307 человек, 70 пациентов умерли.
Всего в России за прошедшие сутки зафиксировали 38 850 новых случаев коронавируса, что является максимумом с ноября 2021 года. Всего с начала пандемии в нашей стране выявили 10 938 261 случай COVID-19.
Ранее соучредитель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что человечество могут ожидать пандемии, потенциально представляющие большую угрозу, чем коронавирус, пишет журнал «Профиль».
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Заразились
10,9 млн+38 850 / сут.
Умерли
324 тыс.+684 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 478 / сут.
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