В Москве выявлено рекордное число заражённых COVID-19 за всю пандемию

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа в столице выздоровели 2 307 человек, 70 пациентов умерли.

Всего в России за прошедшие сутки зафиксировали 38 850 новых случаев коронавируса, что является максимумом с ноября 2021 года. Всего с начала пандемии в нашей стране выявили 10 938 261 случай COVID-19.

Ранее соучредитель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что человечество могут ожидать пандемии, потенциально представляющие большую угрозу, чем коронавирус, пишет журнал «Профиль».