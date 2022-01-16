ВОЗ: Россия остается на пике эпидемии коронавируса
Россия еще находится на пике пандемии COVID-19 несмотря на пониженную летальность штамма «омикрон», сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
«Что касается роста смертности [при «омикроне»], он гораздо ниже, чем если бы это был дельта-штамм, но не надо ошибаться, мы еще находимся на пике эпидемии, надо держаться», — сказала эксперт.
Вуйнович также сообщила, что российский фонд прямых инвестиций 30 декабря 2021 года передал Всемирной организации здравоохранения всю требовавшуюся документацию, которая необходима для продолжения процедуры одобрения препарата против COVID-19 «Спутник V».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru