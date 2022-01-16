ВОЗ: Россия остается на пике эпидемии коронавируса

«Что касается роста смертности [при «омикроне»], он гораздо ниже, чем если бы это был дельта-штамм, но не надо ошибаться, мы еще находимся на пике эпидемии, надо держаться», — сказала эксперт.

Вуйнович также сообщила, что российский фонд прямых инвестиций 30 декабря 2021 года передал Всемирной организации здравоохранения всю требовавшуюся документацию, которая необходима для продолжения процедуры одобрения препарата против COVID-19 «Спутник V».

