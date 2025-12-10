«Мы гордимся тем, что Чувашия является основным хмелепроизводящим регионом России и активно развивает свои компетенции на федеральном уровне. Мы располагаем одной из трех мировых коллекций хмеля, передовой лабораторной инфраструктурой и перспективными технологиями селекции и агротехники. На сегодняшний день в нашей республике хмелем занимаются 11 хозяйств. По оперативным данным, в 2025 году площади хмельников в плодоносящем возрасте составят 143,3 га, а валовый сбор хмеля достигнет 239 тонн в доработанном весе, что составляет 109,6% к уровню 2024 года. Урожайность также показывает положительную динамику — 18,1 ц/га, что на 11,7% больше по сравнению с предыдущим годом», - рассказал он.

По его словам, «Балтика» продолжает наращивать объемы производства хмеля.

«Отдельно хочу отметить успехи дочернего предприятия «Балтика-Агро», которое стало первой пивоваренной компанией в России, запустившей проект по выращиванию хмеля в нашей республике в 2023 году. В 2024 году компания уже получила первый урожай с 22 га хмельников и продолжает расширять свои площади — на сегодня заложено 38 га новых хмельников. Также стоит подчеркнуть, что «Балтика-Агро» приобрела первый промышленный комплекс по уборке и сушке хмеля, разработанный чувашской компанией «Техмаш»», - отметил он.

Николаев уверен, что такими темпами региону удастся заменить импортное сырье.

«Хмелеводство в Чувашской Республике имеет долгую и богатую историю, начиная с 30-х годов прошлого века. Однако, на сегодняшний день 95% хмеля, используемого в России, закупается за рубежом. Это связано с несколькими факторами, которые необходимо учитывать. Исторически мы в Чувашии обеспечивали до 80% общего объема производства хмеля в Советском Союзе, что составляло порядка 3800 тонн. Однако, несмотря на эти впечатляющие объемы, десятилетиями в стране отсутствовали собственные комплексные технологии для полного цикла выращивания и переработки хмеля. Мы понимали, что это стратегический пробел, который необходимо устранить. Сегодня мы не просто вернули, но и существенно развили нашу компетенцию в этой сфере. Мы добились полного технологического суверенитета в хмелеводстве: это и селекция, и производство семян, возможности точного тестирования на сортовую принадлежность, проведение всех необходимых мероприятий по оценке фитосанитарного состояния посадочного материала хмеля и эффективной борьбе с болезнями растений», - заключил собеседник НСН.

Российские хмелеводы способны закрывать не более 5-7% потребностей российской пивоваренной отрасли, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

