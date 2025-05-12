В отрасли поддержали идею проверить аниме-фигурки на маркетплейсах

Необходимо урегулировать процесс проверки возраста пользователя того или иного маркетплейса, сказал НСН Алексей Кременсков.

Проверить аниме-фигурки на предмет порнографического контента - хорошая идея, так как некоторые из них откровенно не для детей, однако возрастным цензом не облагаются, сказал в эфире НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник ранее призвал проверить пластмассовые фигурки-аниме, отмечает RT. По его словам, в розничной продаже и на маркетплейсах можно с лёгкостью найти и приобрести сомнительные игрушечные фигурки и иные товары в стиле аниме или манга, являющиеся недвусмысленным изображением детей и подростков в соответствующих позах и в «символическом» нижнем белье. Кременсков поддержал инициативу Крупника.

«Проверить подобные фигурки на предмет порнографического контента - хорошая идея. Есть не только фигурки, есть еще и плакаты, наклейки и так далее. Подобные откровенные мультфильмы показывают по кабельным телеканалам, нет никаких ограничений по возрасту. На маркетплейсах же есть отдельная категория товаров «18+». Для просмотра этой категории нужно подтвердить возраст, однако я считаю, что эту систему надо как-то отрегулировать, так как многие подростки пользуются маркетплейсами и могут нажать кнопку, подтверждающую, что им есть 18. У некоторых маркетплейсов товары эротического содержания заблюрены», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, карточки товаров на маркетплейсах отсматривает нейросеть, которая отправляет в категорию «18+» все товары эротического содержания.

«Механизмы искусственного интеллекта на площадках интернет-магазинов при модерации достаточно легко выявляют подобные товары. Далее, если на карточке товара присутствуют не прикрытые места, то эту карточку определяют в категории «18+». Думаю, карточки с подобными игрушками ИИ также отнесет к «18+», - заключил эксперт.

Ранее психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН заявила, что страшные игрушки приводят к развитию депрессии у детей в более старшем возрасте.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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