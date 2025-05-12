По его словам, карточки товаров на маркетплейсах отсматривает нейросеть, которая отправляет в категорию «18+» все товары эротического содержания.

«Механизмы искусственного интеллекта на площадках интернет-магазинов при модерации достаточно легко выявляют подобные товары. Далее, если на карточке товара присутствуют не прикрытые места, то эту карточку определяют в категории «18+». Думаю, карточки с подобными игрушками ИИ также отнесет к «18+», - заключил эксперт.

Ранее психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН заявила, что страшные игрушки приводят к развитию депрессии у детей в более старшем возрасте.

