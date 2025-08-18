Захарова: Переезжающие во Францию ученые попадают под колпак французских военных
Ученые из России в случае переезда во Францию могут попасть «под колпак» французских военных, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
По ее словам, речь идет о тех, кто по приглашению Парижа приезжает заниматься академической наукой. Дипломат считает, что российским ученым необходимо взять паузу, чтобы осознать, на кого они планируют работать. Захарова напомнила, что французская армия продолжает принимать участие в боевых действиях против России, а Париж занимает русофобскую позицию.
Ранее Захарова заявила, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона оторваны от жизни и противоречат озвученному им ранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
