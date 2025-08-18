«Коалиция желающих» готова ввести силы сдерживания на Украину
18 августа 202502:01
«Коалиция желающих» заявила, что готова развернуть многонациональные силы сдерживания на Украине, сообщают «Известия».
Как заявила канцелярия главы правительства Великобритании Кира Стармера, это произойдет после окончания боевых действий. Лидеры стран, которые входят в коалицию, также выразили признательность американскому лидеру Дональду Трампу за его приверженность обеспечению безопасности Украины.
Ранее стало известно, что Франция выступает против демилитаризации Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Коалиция желающих» готова ввести силы сдерживания на Украину
- Захарова: Переезжающие во Францию ученые попадают под колпак французских военных
- 140 килограммов: «Кот ученый» убила ребенка в Саратове
- Путин пошутил о свитере Лаврова с надписью «СССР»
- СМИ: Трамп может полностью отказаться от Украины, если Зеленский не примет его условия
- Путин изменил свою речь во время пресс-конференции с Трампом на Аляске
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень
- Десятки человек задержаны в Испании за разжигание природных пожаров
- МЧС уточнило, что в результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек
- Забег «Садовое кольцо» по центру Москвы вошел в книгу рекордов России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru