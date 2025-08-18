«Коалиция желающих» готова ввести силы сдерживания на Украину

«Коалиция желающих» заявила, что готова развернуть многонациональные силы сдерживания на Украине, сообщают «Известия».

Макрон: Количество стран коалиции желающих для помощи Украине достигло 30

Как заявила канцелярия главы правительства Великобритании Кира Стармера, это произойдет после окончания боевых действий. Лидеры стран, которые входят в коалицию, также выразили признательность американскому лидеру Дональду Трампу за его приверженность обеспечению безопасности Украины.

Ранее стало известно, что Франция выступает против демилитаризации Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
