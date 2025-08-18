Путин пошутил о свитере Лаврова с надписью «СССР»
18 августа 202500:31
Российский лидер Владимир Путин пошутил о толстовке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с надписью «СССР», которую он носил в Анкоридже в составе российской делегации, сообщает «РЕН ТВ».
Глава государства назвал дипломата империалистом. Госсекретарь США Марко Рубио сделал комплимент рубашке Лаврова, указав, что она ему нравится.
У челябинской марки SelSovet вырос спрос на продукцию после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
