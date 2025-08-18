Путин пошутил о свитере Лаврова с надписью «СССР»

Число пострадавших от взрыва на заводе в Рязанской области достигло 135 человек Уиткофф: главы США и Украины в понедельник обсудят территориальный вопрос Новый пакет антироссийских санкций ЕС может быть принят в начале сентября Власти Сербии не рассматривают введение чрезвычайного положения «Движение автомобилистов России» раскритиковало идею предоставления водительских прав за достижения в спорте или учебе