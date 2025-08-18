СМИ: Трамп может полностью отказаться от Украины, если Зеленский не примет его условия

По данным издания, украинский лидер рискует подвергнуться еще одному изгнанию из Овального кабинета Белого дома перед журналистами. Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину.

Отмечается, что Трамп после разговора с лидерами европейских стран будет оказывать давление на президента Украины по поводу заключения мирного договора без предварительного прекращения огня.

Трамп сперва встретится с Зеленским, и лишь затем с лидерами ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

