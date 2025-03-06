Травма для психики: Останина заявила о необходимости контроля детских игрушек
Куклы с гробами в комплекте могут оказать негативных эффект на психику маленьких детей, сказала НСН Нина Останина.
Куклы с игрушечными гробами в комплекте недопустимы для продажи, таким товарам нужна психологическая экспертиза, сказала в эфире НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Депутат Госдумы Алексей Говырин ранее обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность реализации кукол американской компании Monster High. По его словам, он получает жалобы на куклы, в комплекте с которыми идет игрушечный гроб, от родителей и детей, а на коробках с такими игрушками стоит знак «4+». Депутат считает, что игрушки не должны вызывать у детей чувство страха либо агрессии. Останина отметила, что в Госдуме занимаются вопросом урегулирования рынка детских товаров.
«Ничего хорошего в таких куклах нет. Наш комитет занимается этим вопросом, Татьяна Буцкая предметно ведет эту тему. Нас поддержал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который согласился с тем, что в детские сады необходимо направить перечень допустимых детских игрушек. Однако у нас пока что нет экспертизы детских игрушек на предмет воздействия на психику детей разного возраста. В России же существует закон о защите детей от неподобающей информации в интернете. Такое же нужно в отношении детских товаров. Производители детских фильмов, книжек и так далее самостоятельно проводят такие экспертизы, которые рекомендуют детям разного возраста читать определенные фильмы и смотреть определенные фильмы», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, такие куклы могут оказать негативное воздействие на маленьких детей.
«Я поддерживаю депутата Говырина. Я думаю, что если 17-летний юноша увидит этот гроб, то вряд ли это окажет на него какое-то психологическое воздействие. Вряд ли он впадет в депрессию, испугается и так далее. Однако это может оказать совершенно другой эффект на ребенка трех-пяти-семи лет. Это недопустимо. Когда даже в семье случаются какие-то трагические события, ребенка стараются в это не посвящать, чтобы не травмировать его психику», - заключила Останина.
Ранее первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая заявила НСН, что в Госдуме близится к завершению разработка ГОСТа для детских игрушек. По ее словам, каждая игрушка должна будет проходить психолого-педагогическую экспертизу.
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