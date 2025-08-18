Правительство РФ готовит меры поддержки спроса на жилье
Российские власти готовят меры поддержки спроса на жилье и повышения доступности жилищных программ для льготных категорий, сообщают «Известия».
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Министерству финансов совместно с Минстроем и «ДОМ.РФ» проработать возможность разрешения финансовым организациям «расформировать макропруденциальный буфер капитала», накопленный с декабря 2022 года по май 2025 года. Резервы были заложены под ипотеку с первоначальным взносом не менее 20% и предназначены для смягчения экономических шоков.
Представители банков говорят, что это позволит им освободить средства и одобрять больше заявок на жилищные кредиты, девелоперы ожидают повышения активности на рынке.
Одна из причин сокращения выдачи ипотечных кредитов — отмена комиссий, взимаемых банками с россиян и застройщиков при выдаче таких льготных программ.
Рыночная ставка по ипотеке в 18% уже сдвинет рынок с мертвой точки, к концу года она станет приемлемой для вторичного рынка недвижимости, предположил ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с НСН.
