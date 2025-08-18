140 килограммов: «Кот ученый» убила ребенка в Саратове
В парке Саратова статуя «Кот ученый» упала на ребенка, убив его, сообщает Telegram-канал Mash.
Статуя кота была гнилой внутри. Вероятно, администрация парка не обрабатывала скульптуру нужными химикатами.
Инцидент произошел в Горпарке во время празднования его 90-летия. По словам очевидцев, родители делали фото ребенка возле статуи в тот момент, когда кот весом более 140 килограммов упал. Девочка погибла на месте из-за сильного удара по голове.
Местные жители говорят, что за парком плохо следили. Два года назад во время празднования 9 Мая на ребенка упало дерево на одной из аллей.
