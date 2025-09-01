В отрасли опровергли сокращение спроса на колбасу
Уровень потребления мяса и мясопродуктов в России сегодня выше, чем в богатейших странах мира, говорить о снижении спроса на колбасные изделия не приходится, сказал НСН Сергей Юшин.
Цены на свинину в России стабильно снижаются в течение последних двух недель, это по-прежнему самое дешевое мясо, а ее потребление выросло на треть за десять лет, судить о росте цен, исходя из краткосрочных наблюдений, некорректно. Об этом НСН заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Основное сырье для производства колбас — свиной окорок — за год подорожало на 31%, до 325 рублей за килограмм, сообщило издание «Известия» со ссылкой на статистику аналитической компании NTech. Это максимальный рост с начала года, следует из данных аналитиков (исследования проводились с 18 по 24 августа). Эти данные подтвердили в Национальном союзе мясопереработчиков. Уточняется, что производители готовятся к повышению цен и изменению рецептуры. Юшин назвал такое повышение цен временным, отметив, что свинина по-прежнему остается самым дешевым видом мяса.
«Сравнивается одна неделя 2025 года с такой же неделей 2024 года, такие сравнения не всегда отражают реальную ситуацию. В течение последних двух недель свиные окорок и лопатка, которые являются стратегически важным сырьем, снижаются в цене. Надо смотреть среднюю динамику по году. Свинина все последние годы дорожала меньше, чем любой другой вид мяса и чем многие другие продукты питания. Это вызвало существенный рост потребления. За десять лет мы повысили потребление свинины, в том числе колбасных изделий, на 33%. Это говорит о том, что это мясо остается экономически доступным», — сказал Юшин.
Собеседник НСН добавил, что оптовые цены на мясо могут снизиться осенью.
«Подорожание мяса в текущем моменте существенно, оно действительно влечет за собой рост себестоимости, но между тем никто не исключает, что в осенний период, как и в предыдущие годы, оптовые цены будут снижаться. Кроме того, вновь активно падают цены на мясо птицы, которое сегодня в ценовом плане фактически находится на уровне 2023 года. Прошло два года, а сырье практически не подорожало. Также свинина в рознице за пять лет подорожала всего на 27%, что существенно ниже, чем любая инфляционная динамика. В текущем моменте есть ощущение, что цены останутся на высоком уровне, но есть объяснение — именно сравнительно низкие цены на свинину толкают потребление вверх, и в результате цена тоже идет вверх», — подчеркнул эксперт.
В заключение Юшин опроверг падение спроса на колбасные изделия.
«Если говорить о спросе на колбасные изделия, вряд ли можно говорить о каком-то падении. Идет перераспределение внутри категорий готовой мясной продукции между различными товарными группами. Это очень часто зависит от динамики доходов населения. Например, в предыдущие годы мы отмечали резкий рост спроса на более дорогую, деликатесную продукцию, на ту же самую нарезку. Можно купить колбасу не в нарезке, она будет дешевле. Но люди сегодня хотят экономить время, хотят, чтобы на столе было красиво, и покупают продукцию, которая в расчете на килограмм более дорогая. В целом говорить о долгосрочном снижении спроса на колбасные изделия не приходится», — подытожил он.
Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин заявил, что спрос действительно сильно влияет на стоимость свинины, однако уже пошел некоторый спад, цены стабилизируются уже к осени.
