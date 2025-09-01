Цены на свинину в России стабильно снижаются в течение последних двух недель, это по-прежнему самое дешевое мясо, а ее потребление выросло на треть за десять лет, судить о росте цен, исходя из краткосрочных наблюдений, некорректно. Об этом НСН заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Основное сырье для производства колбас — свиной окорок — за год подорожало на 31%, до 325 рублей за килограмм, сообщило издание «Известия» со ссылкой на статистику аналитической компании NTech. Это максимальный рост с начала года, следует из данных аналитиков (исследования проводились с 18 по 24 августа). Эти данные подтвердили в Национальном союзе мясопереработчиков. Уточняется, что производители готовятся к повышению цен и изменению рецептуры. Юшин назвал такое повышение цен временным, отметив, что свинина по-прежнему остается самым дешевым видом мяса.

«Сравнивается одна неделя 2025 года с такой же неделей 2024 года, такие сравнения не всегда отражают реальную ситуацию. В течение последних двух недель свиные окорок и лопатка, которые являются стратегически важным сырьем, снижаются в цене. Надо смотреть среднюю динамику по году. Свинина все последние годы дорожала меньше, чем любой другой вид мяса и чем многие другие продукты питания. Это вызвало существенный рост потребления. За десять лет мы повысили потребление свинины, в том числе колбасных изделий, на 33%. Это говорит о том, что это мясо остается экономически доступным», — сказал Юшин.