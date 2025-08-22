Диетолог призвала россиян употреблять курятину ежедневно
Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с НСН заявила, что по количеству белка курятина почти не уступает говядине, а по цене дешевле практически в три раза.
Курятина должна быть на столе у каждого россиянина, заявила НСН врач-диетолог Марият Мухина.
Депутат Госдумы Сергей Лисовский ранее посоветовал россиянам с низким доходом переходить на курятину. По его словам, в России мясо птицы, согласно статистике, самое дешёвое в мире.
Мухина подчеркнула, что главная ценность курятины – белок.
«Курица ценна тем, что её мясо - это полноценный белок очень хорошего качества. По его количеству курятина почти не уступает говядине, а по цене дешевле практически в три раза. А куриные субпродукты ещё дешевле. Куриная печень, в частности, очень полезна для беременных, детей и пенсионеров из-за железа и белка, которые в ней содержатся», - рассказала специалист.
Мухина отметила, что в курице полезно не только белое мясо.
«Многие не любят курицу, потому что не умеют её готовить. Это достойный продукт, который должен быть на столе у каждого россиянина. При этом каждый день. В курице полезно не только белое мясо, но даже кожа, потому что она содержит огромное количество эластина и коллагена. Из курицы можно делать суфле, котлеты, фарш. Ничего не должно выбрасываться. Детей необходимо приучать есть различные части курицы, чтобы питание было разнообразным», - указала диетолог.
Она также обратила внимание на то, что растительный белок не способен полностью заменить мясо.
«Белок растительного происхождения, содержащийся в бобовых и различных крупах, тоже очень нужен, но там нет полноценного состава аминокислот, а в мясе - есть. Соя сейчас вся генетически модифицированная. В России её продажа ограничена. Горох, чечевица и другие бобовые могут вызывать обильное газообразование. Многие не могут их употреблять из-за пищевой непереносимости. В миндальном, кокосовом молоке очень много консервантов и различных добавок», - пояснила Мухина.
Ранее в курином мясе из Казахстана нашли листерии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко: На Аляске Трамп здорово сыграл свою роль посредника
- Диетолог призвала россиян употреблять курятину ежедневно
- Роскомнадзор не ограничивал работу Google Meet в РФ
- Военкор раскрыл, что изменилось после «мятежа Пригожина»
- Умер исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов
- «Огромный спрут»: Кто вербует российских блогеров для создания деструктивного контента
- СМИ: Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Банковой
- Кабмин поддержал запрет продажи табака на остановках
- Экс-премьер Украины увидел нервозность в желании Трампа надавить на Россию
- Психолог рассказала, почему женщины составляют 80% сект
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru