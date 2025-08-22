Мухина подчеркнула, что главная ценность курятины – белок.

«Курица ценна тем, что её мясо - это полноценный белок очень хорошего качества. По его количеству курятина почти не уступает говядине, а по цене дешевле практически в три раза. А куриные субпродукты ещё дешевле. Куриная печень, в частности, очень полезна для беременных, детей и пенсионеров из-за железа и белка, которые в ней содержатся», - рассказала специалист.

Мухина отметила, что в курице полезно не только белое мясо.

«Многие не любят курицу, потому что не умеют её готовить. Это достойный продукт, который должен быть на столе у каждого россиянина. При этом каждый день. В курице полезно не только белое мясо, но даже кожа, потому что она содержит огромное количество эластина и коллагена. Из курицы можно делать суфле, котлеты, фарш. Ничего не должно выбрасываться. Детей необходимо приучать есть различные части курицы, чтобы питание было разнообразным», - указала диетолог.