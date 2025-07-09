«На свинину всегда летом поднимают цены, потому что идет спад по производству, по объему, а платить за аренду как-то надо. Часто бывают карантины. Вот сейчас по птичке немного прошло и по свинине. Плюс шашлычный сезон, любой предприниматель немного поднимает цену. Если свинина на кости немножко подорожала, значит и части будут дорожать. А так всё идёт нормально, ничего критичного не вижу. Цены вроде даже и на спад пошли. Два месяца назад было дороже, чем сейчас. То есть, если можно было шейку свиную взять за 380-400 рублей, то сейчас она уже под 500. Никто не скидывает цену, но потребности по сбыту требуют сбавлять. Рано или поздно цены будут снижать», - рассказал он.

Рябинкин отметил, что самой недорогой частью свинины является карбонат или лопатка, а также напомнил, что цены на это мясо почти всегда формируются под спрос.

«Самый дешевый, как правило, окорок или лопатка свиная, еще корейка. Карбонат дешевеет, потому что люди наелись свинины. У нас 80% все идет по спросу. Появляется спрос выше - предприниматели потихонечку начинают поднимать ценник. К осени, конечно, уже все подешевеет», - подытожил он.

Ранее травматолог-ортопед Владимир Гордеев рассказал НСН, что вся полезная рыба стоит дорого, однако выбирая местные и сезонные виды, можно сделать рыбу доступной альтернативой мясу.

