Шашлычный сезон: Россиянам пообещали снижение цен на свинину
На цену свинины очень повлиял традиционно высокий спрос летом, а также карантин, но мясо уже начало дешеветь: бюджетнее всего обойдутся окорок и карбонат, заявил НСН Борис Рябинкин.
Спрос действительно сильно влияет на стоимость свинины, однако уже пошел некоторый спад, цены стабилизируются уже к осени. Об этом в беседе с НСН рассказал ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин.
Цены на свинину в России в скором времени резко вырастут, сообщил «Коммерсант». По его данным, для оптовиков стоимость уже увеличилась до 30% в зависимости от части туши — из-за роста спроса и увеличения себестоимости у производителей. Рябинкин отметил, что летом цены на это мясо растут всегда.
«На свинину всегда летом поднимают цены, потому что идет спад по производству, по объему, а платить за аренду как-то надо. Часто бывают карантины. Вот сейчас по птичке немного прошло и по свинине. Плюс шашлычный сезон, любой предприниматель немного поднимает цену. Если свинина на кости немножко подорожала, значит и части будут дорожать. А так всё идёт нормально, ничего критичного не вижу. Цены вроде даже и на спад пошли. Два месяца назад было дороже, чем сейчас. То есть, если можно было шейку свиную взять за 380-400 рублей, то сейчас она уже под 500. Никто не скидывает цену, но потребности по сбыту требуют сбавлять. Рано или поздно цены будут снижать», - рассказал он.
Рябинкин отметил, что самой недорогой частью свинины является карбонат или лопатка, а также напомнил, что цены на это мясо почти всегда формируются под спрос.
«Самый дешевый, как правило, окорок или лопатка свиная, еще корейка. Карбонат дешевеет, потому что люди наелись свинины. У нас 80% все идет по спросу. Появляется спрос выше - предприниматели потихонечку начинают поднимать ценник. К осени, конечно, уже все подешевеет», - подытожил он.
Ранее травматолог-ортопед Владимир Гордеев рассказал НСН, что вся полезная рыба стоит дорого, однако выбирая местные и сезонные виды, можно сделать рыбу доступной альтернативой мясу.
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