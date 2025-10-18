СМИ: Тело россиянина нашли на Бали
Тело российского туриста нашли на индонезийском острове Бали, пишет Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, 27-летний россиянин снимал комнату в населённом пункте Переренан. В день планируемого выезда из жилья молодой человек перестал отвечать на звонки и не открывал дверь арендодателям. После безуспешных попыток связаться с постояльцем сотрудники были вынуждены вскрыть помещение.
На месте происшествия были обнаружены тело мужчины без одежды, разбросанные по комнате медикаменты и витамины, средства от насекомых и остатки продуктов питания.
На правом виске погибшего была замечена небольшая рана. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование. Причина смерти устанавливается. Следствие надеется, что результаты вскрытия и анализ видеоматериалов помогут прояснить обстоятельства произошедшего.
Ранее в Стамбуле обнаружили тело Абакара Абакарова — создателя Telegram-канала «Утро Дагестана», напоминает «Радиоточка НСН».
