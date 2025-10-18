Первый документальный фильм о Борисе Тищенко представят в Петербурге
В рамках фестиваля «Петербургские дожди», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 21 октября, состоится премьера документального фильма «Борис Тищенко. Непримиримый: темы с вариациями».
Это первая попытка создать портрет одного из самых значимых композиторов второй половины ХХ века после его ухода. Режиссер Виктор Высоцкий на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС отметил, что Борис Тищенко — единственный петербургский композитор, чьи балеты до сих пор идут на сцене Мариинского театра и ставятся на других площадках страны. Однако, по его словам, многие поклонники его музыки чувствуют, что о масштабе личности и творчества композитора сказано недостаточно. Фильм призван восполнить этот пробел.
В картине участвуют известные деятели искусства, такие как Мстислав Ростропович, Олег Виноградов, Борис Эйфман, Яков Гордин, Александр Чайковский, Виктор Плешак, Ольга Петрова и Леонид Резетдинов. Особое место занимает лирический монолог вдовы композитора, заслуженной артистки России арфистки Ирины Донской-Тищенко.
Фильм создан при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Ранее режиссер и автор сценария фильма «Лермонтов» Бакур Бакурадзе рассказал НСН, что кинолента говорит о трепетном отношении поэта к человеку и человечеству в целом.
