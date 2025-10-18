МГУ попал в топ-15 вузов мира по числу выпускников-миллиардеров

Так, в список попали 21 учебное заведение со всего мира. Единственным представителем России стал Московский государственный университет, занявший 15-ю позицию в рейтинге.

Среди выпускников МГУ насчитывается 13 миллиардеров, в числе которых Андрей Мельниченко, Олег Дерипаска, Юрий Мильнер, Дмитрий Каменщик, Александр Мамут и другие.

Лидером рейтинга стал Гарвардский университет, подготовивший 125 миллиардеров с общим состоянием около 600 миллиардов долларов. Вторую и третью строчки заняли Стэнфордский университет (69 миллиардеров) и Университет Пенсильвании (38 миллиардеров).

География рейтинга охватывает различные страны. Помимо американских вузов и российского МГУ, в список вошли университеты из Китая (четыре учебных заведения), Индии (один вуз) и Южной Кореи (один университет).

