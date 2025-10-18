МГУ попал в топ-15 вузов мира по числу выпускников-миллиардеров
Портал Visual Capitalist представил рейтинг высших учебных заведений, основанный на количестве их выпускников-миллиардеров.
Так, в список попали 21 учебное заведение со всего мира. Единственным представителем России стал Московский государственный университет, занявший 15-ю позицию в рейтинге.
Среди выпускников МГУ насчитывается 13 миллиардеров, в числе которых Андрей Мельниченко, Олег Дерипаска, Юрий Мильнер, Дмитрий Каменщик, Александр Мамут и другие.
Лидером рейтинга стал Гарвардский университет, подготовивший 125 миллиардеров с общим состоянием около 600 миллиардов долларов. Вторую и третью строчки заняли Стэнфордский университет (69 миллиардеров) и Университет Пенсильвании (38 миллиардеров).
География рейтинга охватывает различные страны. Помимо американских вузов и российского МГУ, в список вошли университеты из Китая (четыре учебных заведения), Индии (один вуз) и Южной Кореи (один университет).
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что применение ИИ для редактирования текстов и поиска информации поможет студентам в обучении, однако узнавать, насколько глубоко они погрузились в предмет изучения, педагогам придется путем устного тестирования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МГУ попал в топ-15 вузов мира по числу выпускников-миллиардеров
- Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня
- В Госдуме предложили снизить ставки по семейной ипотеке
- СМИ: Тело россиянина нашли на Бали
- Рок-группа «Чёрный обелиск» выпустила новый альбом
- Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали
- В Вологодской области переориентируют все алкомаркеты до конца 2025 года
- МИД Турции раскрыл, как Путин полетит до Будапешта
- Три человека погибли в ДТП в подмосковном Серпухове
- СМИ: Тело основателя Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакарова нашли в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru