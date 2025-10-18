В Госдуме предложили снизить ставки по семейной ипотеке
Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой по существенному снижению ипотечных ставок для многодетных семей.
По его предложению, система кредитования должна быть дифференцированной в зависимости от количества детей в семье: для семей с тремя и более детьми — ставка 2%, для семей с двумя детьми — ставка 4%, для семей с одним ребёнком — сохранение ставки на уровне 6%, передает ТАСС.
Кроме того, Миронов напомнил о ранее выдвинутой инициативе обнулить процентную ставку по ипотеке для молодых многодетных семей, где родителям не исполнилось 25 лет. По мнению политика, такие меры помогут повысить рождаемость в стране и поддержать российские семьи.
Первоначальный взнос по ипотеке в некоторых банках достиг 40%, заявил ранее НСН первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня
- В Госдуме предложили снизить ставки по семейной ипотеке
- СМИ: Тело россиянина нашли на Бали
- Рок-группа «Чёрный обелиск» выпустила новый альбом
- Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали
- В Вологодской области переориентируют все алкомаркеты до конца 2025 года
- МИД Турции раскрыл, как Путин полетит до Будапешта
- Три человека погибли в ДТП в подмосковном Серпухове
- СМИ: Тело основателя Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакарова нашли в Стамбуле
- В индустрии усомнились в сокращении срока получения лицензии на продажу алкоголя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru