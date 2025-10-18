В Госдуме предложили снизить ставки по семейной ипотеке

По его предложению, система кредитования должна быть дифференцированной в зависимости от количества детей в семье: для семей с тремя и более детьми — ставка 2%, для семей с двумя детьми — ставка 4%, для семей с одним ребёнком — сохранение ставки на уровне 6%, передает ТАСС.

Кроме того, Миронов напомнил о ранее выдвинутой инициативе обнулить процентную ставку по ипотеке для молодых многодетных семей, где родителям не исполнилось 25 лет. По мнению политика, такие меры помогут повысить рождаемость в стране и поддержать российские семьи.

Первоначальный взнос по ипотеке в некоторых банках достиг 40%, заявил ранее НСН первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

