Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали

Октябрьский районный суд города Иваново принял решение о мере пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). В материалах дела отмечается наличие корыстного мотива в действиях обвиняемого.

Срок содержания под стражей определён до 16 декабря включительно. В настоящее время ведётся следствие по данному делу.

Ранее в Дагестане был задержан генеральный директор энергосбытовой компании ООО «Каспэнергосбыт» Замир Абдурагимов, напоминает «Радиоточка НСН».

