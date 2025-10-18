В Вологодской области переориентируют все алкомаркеты до конца 2025 года

В Вологодской области планируется масштабная трансформация алкогольного ритейла. Губернатор Георгий Филимонов анонсировал полный переход специализированных алкомаркетов на новый формат работы до конца 2025 года.

В Череповце начали снимать вывески «Красного&Белого» с фасадов жилых домов

Новая концепция предполагает преобразование точек продаж алкоголя в универсальные магазины у дома. По словам главы региона, уже достигнуты договорённости с крупными торговыми сетями. Основные параметры преобразования включают в себя сохранение возможности продажи алкоголя в разрешённое законом время, размещение алкогольной продукции в отдельном торговом зале. Уточняется, что доля спиртных напитков в общем ассортименте не должна превышать 20%

По словам губернатора, из 610 алкомаркетов в регионе 393 прекратили работу или сменили профиль.

Дополнительные меры включают борьбу с незаконными рекламными конструкциями. В двух крупнейших городах области уже демонтировано 12 вывесок сетей «Красное и белое» и «Бристоль». На следующей неделе планируется убрать ещё три рекламных конструкции в Вологде.

С 1 марта в Вологодской области действует закон, ограничивающий время продажи алкоголя — с 12:00 до 14:00 по будням и с 8:00 до 23:00 по выходным, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МагазиныАлкоголизмАлкогольВологодская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры