Три человека погибли в ДТП в подмосковном Серпухове
18 октября 202518:11
Шесть автомобилей столкнулись в подмосковном Серпухове, сообщили в в ГУ МВД по Московской области.
В результате ДТП три человека погибли, еще двое детей пострадали.
По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и двумя легковыми автомобилями.
Ранее стало известно, что в Свободненском районе Приамурья автобус столкнулся с легковым автомобилем, вылетел с дороги и перевернулся. В транспортном средстве находились рабочие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три человека погибли в ДТП в подмосковном Серпухове
- СМИ: Тело основателя Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакарова нашли в Стамбуле
- В индустрии усомнились в сокращении срока получения лицензии на продажу алкоголя
- Глава Мокрой Орловки Кулаков пострадал при обстреле ВСУ
- Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Венесуэлу
- Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил фонтан лавы высотой более 450 метров
- Стала известна дата выхода исторического сериала «Константинополь»
- В РФ исключили массовую утечку данных при сделках по недвижимости с биометрией
- Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату
- Россия стала крупнейшим в Европе рынком криптовалют по объему транзакций
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru