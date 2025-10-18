Три человека погибли в ДТП в подмосковном Серпухове

Губернатор Нижегородской области Никитин пригласил россиян, высылаемых из Латвии, в регион Председатель КНР Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военнослужащих Более 40% онлайн-покупателей проводят за шопингом в интернете более четырех часов в неделю В Сочи ожидается формирование смерчей в акватории Черного моря