Три человека погибли в ДТП в подмосковном Серпухове

Шесть автомобилей столкнулись в подмосковном Серпухове, сообщили в в ГУ МВД по Московской области.

В результате ДТП три человека погибли, еще двое детей пострадали.

По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и двумя легковыми автомобилями.

Ранее стало известно, что в Свободненском районе Приамурья автобус столкнулся с легковым автомобилем, вылетел с дороги и перевернулся. В транспортном средстве находились рабочие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ГУ МВД по Московской области
