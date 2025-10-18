Рок-группа «Чёрный обелиск» выпустила новый альбом
Рок-группа «Чёрный обелиск» представила новый альбом «Коробка».
Пластинка включает восемь основных композиций, дополненных двумя специальными бонус-треками. В записи последних приняли участие приглашённые артисты — Елена Минина и Андрей Лефлер, исполнившие песни «Не забывай меня» и «Посвящение».
По словам музыкантов, работа над материалом велась на протяжении шести лет.
В поддержку релиза запланированы крупные концерты: 23 октября в клубе Aurora в Санкт-Петербурге, а 4 ноября — в столичном клубе «Свобода».
Ранее участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов в интервью НСН сравнил новый альбом коллектива с мюзиклом, анонсировал гастроли в разных частях света и рассказал, появятся ли у группы песни на русском языке.
