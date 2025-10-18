МИД Турции раскрыл, как Путин полетит до Будапешта

Согласно имеющейся информации, путь российского лидера может пролегать через акваторию Чёрного моря, территорию Турции, а также воздушное пространство Средиземного и Адриатического морей, Сербии, Боснии и Герцеговины. Существует также альтернативный вариант маршрута. Он предусматривает движение через Каспийское море, территорию Ирана и Черногорию.

Особое внимание уделяется безопасности перелёта. Предусмотрены следующие меры: до выхода к Чёрному морю сопровождение обеспечат российские истребители, а над морской акваторией к эскорту присоединятся турецкие военные самолёты F-16. Также сообщается, что совместное сопровождение будет осуществляться российскими Су и турецкими F-16



Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор, после которого президент США заявил о предстоящей встрече с российским коллегой в Будапеште, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

